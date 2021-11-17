Об этом 17 ноября сообщил Игорь Демин, представитель "Транснефти". Это компания, эксплуатирующая российский отрезок нефтепровода.

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На сколько ограничили прокачку

Демин уточнил, что прокачка нефти в направлении Адамовой Заставы в Польше ограничили ориентировочно на 3 суток. Причиной он назвал внеплановый ремонт, который начался 16 ноября на одной из веток трубопровода. "При этом плановая задача месяца не пересматривается", – добавил представитель российской компании.

Что нужно знать о нефтепроводе "Дружба"

Источник: "Википедия"

Это самый большой в мире нефтепровод. Его построили еще в 1960-х годах для транспортировки нефти из России в страны Центральной и Западной Европы.

Длина нефтепровода составляет около 5 200 километров . Он берет свое начало в Самарской области России, проходит через Брянск и разветвляется на северный и южный участки.

. Он берет свое начало в Самарской области России, проходит через Брянск и разветвляется на северный и южный участки. "Дружба" проходит через территорию Беларуси, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский отрезок нефтепровода эксплуатирует "Укртранснефть".

Ранее Лукашенко угрожал перекрыть газ

Накануне белорусский диктатор угрожал, что перекроет подачу газа в Европу. Так он реагировал на обсуждение введения санкций против его режима из-за миграционного кризиса. Лукашенко утверждал, что Беларусь "обогревает Европу". Более того, руководство Польши, Литвы и других стран он назвал "безголовым". Впоследствии громкие заявления самопровозглашенного президента прокомментировал Путин. Он уверен, что "Лукашенко может".

В Евросоюзе же ответили, что не дадут себя запугать. Там понимают, что газ станет новым инструментом гибридных атак – вдобавок к сложной ситуации с мигрантами. В Брюсселе отметили, что газ – это важный ресурс, и нельзя использовать его в политических спорах.