Города и регионы Беларуси подписали не менее 7 договоров с оккупационными властями Крыма. Об этом 16 июля в фейсбуке написал заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

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Украина предупредила Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупационными "властями" Крыма

Сибига подчеркнул, что Кремль сознательно побуждает другие страны сотрудничать с оккупированными украинскими территориями и заинтересован в подписании документов, которые фиксируют опосредованное признание "легитимности" оккупации.

Соответствующая политика неприемлема и она будет иметь надлежащую реакцию украинской стороны,

– отметил он.

По словам Сибиги, украинской стороне известно как минимум о 7 договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами власти" в Крыму.

Он рассказал, что в июне город Витебск и Витебская область заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма – Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.

Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск – ТОТ Крым.

По словам Сибиги, нет сомнения, что такие действия не могли произойти без разрешения высшего руководства государства, то есть все эти "соглашения" являются откровенной и задокументированной демонстрацией признания российской оккупации Республикой Беларусь.

Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности,

– подчеркнул Сибига.

Представитель МИД Украины отметил, что Украина уже осуществила соответствующие меры для реагирования на упомянутые противоправные действия.

Он отметил, что должностные лица, участвующих в подготовке и подписании таких "документов", станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений партнерами Украины.

Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, которые пренебрегают международным правом,

– подчеркнул представитель МИД.