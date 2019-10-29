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      Беларусь может отказаться от российской нефти в пользу поставок через Украину

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      Беларусь ищет альтернативу российской нефти
      Беларусь ищет альтернативу российской нефти / teleskop-by.org

      Беларусь ищет новые варианты для поставок нефти, чтобы заменить импорт из России. Рассматривается возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки через порты Украины и стран Балтии.

      Окончательные решения будут приняты, если альтернативные варианты будут экономически выгодны для Беларуси, рассказала заместитель председателя "Белнафтхима" Светлана Гурина в интервью изданию "Белорусь сегодня".

       К слову: Лукашенко пригрозил ограничением транзита российской нефти через Беларусь

      Учитывая налоговые маневры России и приближение цены на российскую нефть к мировым ценам, я думаю, что привлекательность альтернативных путей поставки будет только расти,
      – подчеркнула Гурина.

      Кроме того, она отметила, что замена российской нефти на любую другую не будет влиять на ее качество.

      Почему Беларусь хочет заменить российскую нефть?
      Основной причиной желания Беларуси заменить российскую нефть на альтернативную стали дополнительные пошлины от России. Так, в 2020 году стоимость российской нефти для Беларуси должна вырасти более чем на 17 долларов за тонну.

      После налоговых маневров России в Минфине Беларуси подсчитали, что убытки для нафтеперерабатывающей отрасли только в 2019 году составят около 400 миллионов долларов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: нефть Новости России Новости Беларуси
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