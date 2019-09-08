Лукашенко пригрозил ограничением транзита российской нефти через Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Россию, что его государство может забрать две нитки нефтепровода "Дружба". Именно через этот провод на экспорт идет российская нефть.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что его страна и сама может обойтись нефтью с других рынков, сообщает "БелТА".

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Путин гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо, если вы нас будете наклонять, и к рыночной цене на нефть подвели, пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть,

– заявил Лукашенко.

Впрочем, подчеркнул он, очень сомнительно, что России нужно, чтобы на их рынок пришли более 20 миллионов тонн нефти из США или Саудовской Аравии.

По словам президента Беларуси, так же уже обрабатываются и северные потоки нефти – через Польшу и Прибалтику.

"Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте тогда договариваться нормально и будем делать как лучше. Вот это мои требования", – резюмировал Александр Лукашенко.

Что известно о нефтепроводе "Дружба"?"Дружба" – крупнейший в мире нефтепровод, через который Россия экспортирует свою нефть на европейские рынки. Он, в частности, проходит через Украину и Беларусь.



19 апреля 2019 года в Беларуси было зафиксировано повышение уровня содержания хлоридов в нефти из России. В апреле транзит российской нефти ограничила Беларусь и остановила Польша.



Вслед за Польшей от загрязненной российской нефти отказались Чехия и венгерская нефтегазовая компания MOL. 30 апреля Беларусь полностью прекратила прием некачественной российской нефти из РФ до ее полного вытеснения из нефтепровода "Дружба".