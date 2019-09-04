В США заявили, что могут остановить "Северный поток-2"

Американский сенатор Тед Круз заявил, что США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который призван поставлять газ в Европу в обход Украины. Убедительным признаком этого он считает голосование за новые санкции в комитете по иностранным делам США.

Принятое в комитете решение предусматривает введение санкций против судов, которые помогают россиянам строить газопровод, сообщает "Радио Свобода".

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Сенатор убежден, что в американском Конгрессе есть поддержка для принятия этого законопроекта.

На планете есть только пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах. Это делает законопроект действительно эффективным. Лучшее, что мы можем сделать – это лишить президента России Владимира Путина денег за его агрессивное наращивание военных потуг,

– заявил Тед Круз.

Что известно о "Северном потоке-2"?

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.