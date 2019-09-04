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      В США заявили, что могут остановить "Северный поток-2"

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      Сенатор Тед Круз: из-за новых санкций США могут остановить "Северный поток-2"
      Сенатор Тед Круз: из-за новых санкций США могут остановить "Северный поток-2" / edition.cnn.com

      Американский сенатор Тед Круз заявил, что США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который призван поставлять газ в Европу в обход Украины. Убедительным признаком этого он считает голосование за новые санкции в комитете по иностранным делам США.

      Принятое в комитете решение предусматривает введение санкций против судов, которые помогают россиянам строить газопровод, сообщает "Радио Свобода".

      Интересно: Строительство скандального "Северного потока-2": Россия перешла к финальному этапу

      Сенатор убежден, что в американском Конгрессе есть поддержка для принятия этого законопроекта.

      На планете есть только пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах. Это делает законопроект действительно эффективным. Лучшее, что мы можем сделать – это лишить президента России Владимира Путина денег за его агрессивное наращивание военных потуг,
      – заявил Тед Круз.

      Что известно о "Северном потоке-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Северный поток-2 Новости России
      Источник: 24 канал
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