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      Строительство скандального "Северного потока-2": Россия перешла к финальному этапу

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      В России заявили о финальном этапе укладки "Северного потока-2"
      В России заявили о финальном этапе укладки "Северного потока-2" / Газпром

      Проект строительства скандального газопровода "Северный поток-2" завершили на три четверти. Теперь оператор проекта – Nord Stream 2 – начал укладку финальной части трубы.

      По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии заключено 1 тысяча 855 километров газопровода, сообщает пресс-служба компании.

      Обратите внимание: Реальная угроза для "Газпрома": Россия блокирует доступ туркменского газа на европейский рынок

      Там отмечают, что это 75% от общей протяженности двух нитей.

      Таким образом Nord Stream 2 AG перешла к заключению финальной четверти газопровода,
      – отмечается в сообщении.

      В то же время в Компания Nord Stream 2 отмечают, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершили в территориальных водах Германии и Финляндии. Сейчас продолжается укладка труб в территориальных водах России.

      Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газ Северный поток-2
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