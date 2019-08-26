Строительство скандального "Северного потока-2": Россия перешла к финальному этапу

Проект строительства скандального газопровода "Северный поток-2" завершили на три четверти. Теперь оператор проекта – Nord Stream 2 – начал укладку финальной части трубы.

По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии заключено 1 тысяча 855 километров газопровода, сообщает пресс-служба компании.

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Там отмечают, что это 75% от общей протяженности двух нитей.

Таким образом Nord Stream 2 AG перешла к заключению финальной четверти газопровода,

– отмечается в сообщении.

В то же время в Компания Nord Stream 2 отмечают, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершили в территориальных водах Германии и Финляндии. Сейчас продолжается укладка труб в территориальных водах России.

Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.