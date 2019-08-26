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      Будівництво скандального "Північного потоку-2": Росія перейшла до фінального етапу

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      У Росії заявили про фінальний етап укладання "Північного потоку-2"
      У Росії заявили про фінальний етап укладання "Північного потоку-2" / Газпром

      Проект будівництва скандального газопроводу "Північний потік - 2" завершили на три чверті. Тепер оператор проекту – Nord Stream 2 – розпочав укладання фінальної частини труби.

      По дну Балтійського моря в водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено 1 тисяча 855 кілометрів газопроводу, інформує прес-служба компанії.

      Зверніть увагу: Реальна загроза для "Газпрому": Росія блокує доступ туркменського газу на європейський ринок

      Там зазначсають, що це 75% від загальної протяжності двох ниток

      Таким чином Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальній чверті газопроводу,
      – зазначають у повідомленні. 

      Водночас у Компанія Nord Stream 2 зазначають,  що будівництво обох ниток газопроводу повністю завершили в територіальних водах Німеччини і Фінляндії. Наразі риває укладання труб в територіальних водах Росії. 

      Що відомо про "Північний потік-2"?Проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Північний потік-2 Газ
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