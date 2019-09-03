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      У США заявили, що можуть зупинити "Північний потік-2"

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      Сенатор Тед Круз: через нові санкції США можуть зупинити "Північний потік-2"
      Сенатор Тед Круз: через нові санкції США можуть зупинити "Північний потік-2" / edition.cnn.com

      Американський сенатор Тед Круз заявив, що США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північного потоку-2", який покликаний постачати газ в Європу в обхід України. Переконливою ознакою цього він вважає голосування за нові санкції у комітеті із закордонних справ США.

      Ухвалене у комітеті рішення передбачає запровадження санкцій проти суден, які допомагають росіянам будувати газопровід, повідомляє "Радіо Свобода".

      Цікаво: Будівництво скандального "Північного потоку-2": Росія перейшла до фінального етапу

      Сенатор переконаний, що в американському Конгресі є підтримка для ухвалення цього законопроєкту.

      На планеті є лише п'ять компаній, здатних прокладати трубопроводи на морських глибинах. Це робить законопроєкт справді ефективним. Найкраще, що ми можемо зробити – це позбавити президента Росії Володимира Путіна грошей через його агресивне нарощування військових потуг, – заявив Тед Круз.

      Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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