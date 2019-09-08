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      Лукашенко пригрозив обмеженням транзиту російської нафти через Білорусь

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      Лукашенко погрожує Путіну зменшити обсяги купівлі російської нафти
      Лукашенко погрожує Путіну зменшити обсяги купівлі російської нафти / reuters.com

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив Росію, що його держава може забрати дві нитки нафтопроводу "Дружба". Саме через цей провід на експорт іде російська нафта.

      Крім того, білоруський лідер заявив, що його країна і сама може обійтися нафтою з інших ринків, повідомляє "БелТА".

      До слова: У США заявили, що можуть зупинити "Північний потік-2"

      Путін гордо вклав мільярди доларів, побудував ці потоки. Я йому сказав: ми так само гордо, якщо ви нас будете нахиляти, і до ринкової ціни на нафту підвели, мито замінили податковим маневром, візьмемо з ринку і іншу нафту,
      – заявив Лукашенко.

      Втім наголосив він, дуже сумнівно, що Росії потрібно, аби на їх ринок прийшли понад 20 мільйонів тонн нафти зі США чи Саудівської Аравії.

      За словами президента Білорусі, так само вже опрацьовуються і північні потоки нафти – через Польщу та Прибалтику.

      "Але якщо ми через Польщу почнемо поставляти нафту, то ми заберемо дві нитки нафтопроводу "Дружба", по якому на експорт йде російська нафта. Це треба росіянам? Ні. Ну так давайте тоді домовлятися нормально і будемо робити як краще. Ось це мої вимоги", – резюмував Олександр Лукашенко.

      Що відомо про нафтопровід "Дружба"?"Дружба" – найбільший у світі нафтопровід, через який Росія експортує свою нафту на європейські ринки. Він, зокрема, проходить через Україну та Білорусь.

      19 квітня 2019 року у Білорусі було зафіксовано підвищення рівня вмісту хлоридів в нафті з Росії. У квітні транзит російської нафти обмежила Білорусія і зупинила Польща.

      Слідом за Польщею від забрудненої російської нафти відмовилися Чехія і угорська нафтогазова компанія MOL. 30 квітня Білорусь повністю припинила прийом неякісної російської нафти з РФ до її повного витіснення з нафтопроводу "Дружба".

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      Теги: Новини політики Володимир Путін Нафта Новини Білорусі Новини Росії Олександр Лукашенко
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