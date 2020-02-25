Беларусь начнет импортировать нефть по трубопроводу Одесса – Броды: что известно

С марта 2020 года Беларусь начнет импортировать нефть по украинскому нефтепроводу Одесса – Броды. Закупать планируют азербайджанскую и российскую нефть.

О начале импорта нефти Белоруссией на свои нефтеперерабатывающие заводы, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, сообщает "Интерфакс-Запад".

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Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по украинскому нефтепроводу Одесса – Броды в марте 2020 года,

– сообщил Сизов.

По его словам, сейчас идет работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, через Украину. Нефтепровод Одесса – Броды используют, потому что этот вариант является самым экономным, быстрым и надежным.

Сизов также добавил, что возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти. "Объем – несколько танкеров", – прокомментировал заместитель председателя концерна.

Обратите внимание! Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Украина готова к транзиту нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) через нефтепровод Одесса – Броды.

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