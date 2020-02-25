Беларусь начнет импортировать нефть по трубопроводу Одесса – Броды: что известно
С марта 2020 года Беларусь начнет импортировать нефть по украинскому нефтепроводу Одесса – Броды. Закупать планируют азербайджанскую и российскую нефть.
О начале импорта нефти Белоруссией на свои нефтеперерабатывающие заводы, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, сообщает "Интерфакс-Запад".
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Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по украинскому нефтепроводу Одесса – Броды в марте 2020 года,
– сообщил Сизов.
По его словам, сейчас идет работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, через Украину. Нефтепровод Одесса – Броды используют, потому что этот вариант является самым экономным, быстрым и надежным.
Сизов также добавил, что возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти. "Объем – несколько танкеров", – прокомментировал заместитель председателя концерна.
Обратите внимание! Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Украина готова к транзиту нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) через нефтепровод Одесса – Броды.
Что известно о нефтяных спорах между Россией и Беларусью
- В начале 2020 года Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, потому что новых контрактов не было. Это продлилось несколько дней.
- Однако по результатам трех телефонных переговоров Лукашенко с Путиным и Медведевым стороны таки договорились о поставках нефти без контракта. Тогда же Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.
- Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию. По мнению экспертов, к такому шагу Лукашенко прибег, чтобы шантажом завоевать для своей страны лучшие условия.
- Впоследствии Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет ранее достигнутых договоренностей о ценах на газ для республики при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы.
- Россия же отказала Беларуси в скидках на нефть и газ. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.