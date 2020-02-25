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      Беларусь начнет импортировать нефть по трубопроводу Одесса – Броды: что известно

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      В марте Беларусь начнет импортировать нефть по трубопроводу Одесса – Броды / rbc.ua

      С марта 2020 года Беларусь начнет импортировать нефть по украинскому нефтепроводу Одесса – Броды. Закупать планируют азербайджанскую и российскую нефть.

      О начале импорта нефти Белоруссией на свои нефтеперерабатывающие заводы, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, сообщает "Интерфакс-Запад".

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      Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по украинскому нефтепроводу Одесса – Броды в марте 2020 года,
      – сообщил Сизов.

      По его словам, сейчас идет работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, через Украину. Нефтепровод Одесса – Броды используют, потому что этот вариант является самым экономным, быстрым и надежным.

      Сизов также добавил, что возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти. "Объем – несколько танкеров", – прокомментировал заместитель председателя концерна.

      Обратите внимание! Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Украина готова к транзиту нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) через нефтепровод Одесса – Броды.

      Что известно о нефтяных спорах между Россией и Беларусью

      • В начале 2020 года Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, потому что новых контрактов не было. Это продлилось несколько дней.
      • Однако по результатам трех телефонных переговоров Лукашенко с Путиным и Медведевым стороны таки договорились о поставках нефти без контракта. Тогда же Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.
      • Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию. По мнению экспертов, к такому шагу Лукашенко прибег, чтобы шантажом завоевать для своей страны лучшие условия.
      • Впоследствии Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет ранее достигнутых договоренностей о ценах на газ для республики при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы.
      • Россия же отказала Беларуси в скидках на нефть и газ. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Азербайджана нефть Новости России Одесса – Броды Новости Беларуси
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