Нефтяной скандал между Россией и Беларусью: Путин все же не сделал скидки

Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа Минску в течение всего 2020 года на условиях 2019 года. В то же время переговоры по поставкам нефти РФ продолжит на коммерческих условиях – никаких скидок.

Россия не может поменять регулирования своей нефтяной отрасли, об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, пишет "Интерфакс".

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Козак отметил, что внутренние правила России по нефти сохранятся. В то же время Россия и Беларусь договорились о транзите газа на 2020 год.

Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год,

– сказал он.

На нефть скидок от России не будет. Отметим, из-за нефтяного маневра в Беларуси цены выросли.

"Была запросная позиция белорусской стороны о предоставлении скидок. Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", – сказал он.

Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти

Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны упорно не могли прийти к согласию в ряде вопросов.

Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.

Впоследствии зашла речь о поиске альтернативных источников. Ранее представитель антимонопольного ведомства Беларуси сказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу.

Интересно. Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер обратился к банальному шантажу, чтобы завоевать для своего государства лучшие условия.