20:43
8 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ РЫНОК ЗЕМЛИ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ РЫНОК ЗЕМЛИ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Нефтяной скандал между Россией и Беларусью: Путин все же не сделал скидки

      147 Читати новину українською
      Путин все же не сделал скидки Беларуси на нефть / ТАСС

      Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа Минску в течение всего 2020 года на условиях 2019 года. В то же время переговоры по поставкам нефти РФ продолжит на коммерческих условиях – никаких скидок.

      Россия не может поменять регулирования своей нефтяной отрасли, об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, пишет "Интерфакс".

      Знайте больше: Путин и Лукашенко в Сочи – о чем договорились

      Козак отметил, что внутренние правила России по нефти сохранятся. В то же время Россия и Беларусь договорились о транзите газа на 2020 год.

      Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год,
      – сказал он.

      На нефть скидок от России не будет. Отметим, из-за нефтяного маневра в Беларуси цены выросли.

      "Была запросная позиция белорусской стороны о предоставлении скидок. Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", – сказал он.

      Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти

      • Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны упорно не могли прийти к согласию в ряде вопросов.
      • Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
      • Впоследствии зашла речь о поиске альтернативных источников. Ранее представитель антимонопольного ведомства Беларуси сказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу.

      Интересно. Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер обратился к банальному шантажу, чтобы завоевать для своего государства лучшие условия.

      • Впоследствии Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.
      "Черта повесили, будь он неладен": россияне отреагировали на портрет Путина в лифте – видео 18+
      сегодня
      2088
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости России нефть Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Орлы Авакова в деле: как горе-полицейские накрыли частный детсад
      Віталій Шабунін 312
      сегодня , 12:00 Фейки, боты и опытные тролли: почему соцсети опасны для украинских военных
      АрміяInform 143
      сегодня , 09:00 Дестабилизация Балкан: как церковь стала оружием России
      Олександр Коваленко 359
      сегодня , 06:43 Как изменятся цены на проездные билеты в Киеве: инфографика
      Альона Захарова 645
      сегодня , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 1628
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук