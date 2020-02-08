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      Нафтовий скандал між Росією та Білоруссю: Путін таки не зробив знижки

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      Путін таки не зробив знижки Білорусі на нафту / ТАСС

      Росія й Білорусь домовилися про постачання російського газу Мінську протягом всього 2020 року на умовах 2019 року. Водночас переговори щодо поставок нафти РФ продовжить на комерційних умовах – ніяких знижок .

      Росія не може поміняти регулювання своєї нафтової галузі, про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, пише "Интерфакс".

      Знайте більше: Путін і Лукашенко в Сочі – про що домовилися

      Козак наголосив, що внутрішні правила Росії щодо нафти збережуться. Водночас Росія та Білорусь домовились про транзит газу на 2020.

      Ми домовилися зберегти умови поставок газу по 2019 року і будемо діяти в цьому ключі. Ця умова поширюється на весь 2020 рік,
      – сказав він.

      Щодо нафти, то знижок від Росії не буде. Зазначимо, через нафтовий маневр в Білорусі ціни зросли.

      "Була запитна позиція білоруської сторони про надання знижок. Якщо це робити, то нам необхідно було б вводити державне регулювання нафтового ринку, що ми зробити не зможемо. Ми не можемо постійно міняти правила і ставити в незрозуміле становище наші нафтові компанії", – сказав він.

      Чому між Росією та Білоруссю виникли суперечки про нафту

      • Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.
      • Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруський лідер обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.
      • Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел. Раніше представник антимонопольного відомства Білорусі сказав, що країни провалили переговори про транзит нафти й нафтопродуктів до Європи.

      Цікаво. Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.

      • Згодом Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Росії Новини Білорусі Нафта Новини політики
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