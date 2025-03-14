Майор ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що кремлівський диктатор стверджує, що готовий погодитись на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я, однак він вимагає поступок від України. Це зовсім не дивно, адже Путін завжди так діє.

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Росія тягне час

На думку майора ЗСУ, російський диктатор не хоче загострювати відносини з американським лідером, щоб не опинитись під додатковими західними санкціями. Тому Путін робить те, що і завжди, – тягне час, озвучуючи нові умови.

Але в підсумку, я думаю, що він таки погодиться на пропозицію Трампа. Проте реалізація цього перемир'я буде приблизно така, яку ми вже бачили в період з 2014 по 2022 роки. Тоді Путін порушував режим припинення вогню понад 200 разів,

– сказав Тарас Березовець.

На його думку, росіяни тягтимуть час, щоб перемир'я розпочалось в період Великодня.

Можливо, подібні ініціативи щодо припинення вогню повторюватимуться в майбутньому, щоб в підсумку було укладено постійний мир.

Це буде не швидко, але результати перемовин в Джидді були успіхом української дипломатії,

– додав він.

До слова, Україна створює національну команду, яка працюватиме над механізмами контролю можливого 30-денного перемир'я, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. Він наголосив, що країна враховує попередній досвід порушень режимів тиші з боку Росії та готується до можливих провокацій. Команда розроблятиме план дій, майбутні домовленості та гарантії безпеки для досягнення справедливого миру.