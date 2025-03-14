Майор ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что кремлевский диктатор утверждает, что готов согласиться на предложение США по 30-дневному перемирию, однако он требует уступок от Украины. Это совсем не удивительно, ведь Путин всегда так действует.

Смотрите также Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины

Россия тянет время

По мнению майора ВСУ, российский диктатор не хочет обострять отношения с американским лидером, чтобы не оказаться под дополнительными западными санкциями. Поэтому Путин делает то, что и всегда, – тянет время, озвучивая новые условия.

Но в итоге, я думаю, что он таки согласится на предложение Трампа. Однако реализация этого перемирия будет примерно такая, которую мы уже видели в период с 2014 по 2022 годы. Тогда Путин нарушал режим прекращения огня более 200 раз,

– сказал Тарас Березовец.

По его мнению, россияне будут тянуть время, чтобы перемирие началось в период Пасхи.

Возможно, подобные инициативы по прекращению огня будут повторяться в будущем, чтобы в итоге был заключен постоянный мир.

Это будет не быстро, но результаты переговоров в Джидде были успехом украинской дипломатии,

– добавил он.

К слову, Украина создает национальную команду, которая будет работать над механизмами контроля возможного 30-дневного перемирия, сообщил глава МИД Андрей Сибига. Он отметил, что страна учитывает предыдущий опыт нарушений режимов тишины со стороны России и готовится к возможным провокациям. Команда будет разрабатывать план действий, будущие договоренности и гарантии безопасности для достижения справедливого мира.