В Беларуси уже 160 политзаключенных: кого еще добавили в список
Белорусские правозащитные организации внесли гражданку Швейцарии белорусского происхождения Наталью Херше в список политических заключенных. Ее режим Александра Лукашенко приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Количество политзаключенных режима Лукашенко растет
Политзаключенных в Беларуси становится больше. Об этом говорится в совместном заявлении правозащитников, опубликованном на сайте центра "Вясна".
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Учитывая все эти обстоятельства и руководствуясь определением понятия "политический заключенный", мы признаем Наталью Херше политическим узником,
- говорится в заявлении.
Правозащитники также требуют немедленного пересмотра приговора суда Советского района Минска от 7 декабря 2020 года. Они выступают за освобождение Херше из-под стражи с применением других мер обеспечения явки в суд.
По информации портала Naviny.by, в Беларуси уже 160 политзаключенных.
Что известно об осуждении Натали Херше
- Белорусский суд заключил в тюрьму гражданку Швейцарии белорусского происхождения Наталью Херше из-за того, что на одной из акций протеста она сорвала балаклаву с ОМОНовца.
- Женщине избрали меру пресечения в виде 2,5 года лишения свободы.
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