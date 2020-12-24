Белорусские правозащитные организации внесли гражданку Швейцарии белорусского происхождения Наталью Херше в список политических заключенных. Ее режим Александра Лукашенко приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Количество политзаключенных режима Лукашенко растет

Политзаключенных в Беларуси становится больше. Об этом говорится в совместном заявлении правозащитников, опубликованном на сайте центра "Вясна".

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Учитывая все эти обстоятельства и руководствуясь определением понятия "политический заключенный", мы признаем Наталью Херше политическим узником,

- говорится в заявлении.

Правозащитники также требуют немедленного пересмотра приговора суда Советского района Минска от 7 декабря 2020 года. Они выступают за освобождение Херше из-под стражи с применением других мер обеспечения явки в суд.

По информации портала Naviny.by, в Беларуси уже 160 политзаключенных.

Что известно об осуждении Натали Херше