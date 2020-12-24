Білоруські правозахисні організації внесли громадянку Швейцарії білоруського походження Наталю Херше до списку політичних в'язнів. Її режим Олександра Лукашенка засудив до 2,5 року позбавлення волі в колонії загального режиму.

Кількість політв'язнів режиму Лукашенка зростає

Політв'язнів у Білорусі стає більше. Про це йдеться у спільній заяві правозахисників, опублікованій на сайті центру "Вясна".

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Зважаючи на всі ці обставини і керуючись визначенням поняття "політичний в'язень", ми визнаємо Наталю Херше політичним в'язнем,

– йдеться у заяві.

Правозахисники також вимагають негайного перегляду вироку суду Радянського району Мінська від 7 грудня 2020 року. Вони виступають за звільнення Херше з-під варти із застосуванням інших заходів забезпечення явки в суд.

За інформацією порталу Naviny.by, в Білорусі вже 160 політв'язнів.

Що відомо про засудження Наталі Херше