Видеозапись инцидента была обнародована в социальных сетях в ночь на 4 апреля. В каком именно белорусском городе снятый ролик пока неизвестно.

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Информируется, что милиционеры вытащили российского военного из грузового автомобиля на проезжую часть. После этого силовики толпой избили орка.

К сожалению, видео заканчивается на самом интересном моменте. Поэтому выяснить, на сколько сильные травмы получил оккупант, не удалось, возможно, он уже в аду.