Відеозапис інциденту оприлюднили у соціальних мережах в ніч на 4 квітня. В якому саме білоруському місті знятий ролик наразі достеменно невідомо.

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Інформується, що міліціонери витягли російського військового з вантажного автомобіля на проїзну частину. Після цього силовики натовпом побили орка.

На жаль, відео закінчується на найбільш цікавому моменті. Тому з'ясувати, на скільки сильних травм зазнав окупант, не вдалося, можливо, він вже у пеклі.