Вороги зазнають втрат не лише в техніці, а й в живій силі. Українські захисники вже знешкодили приблизно 18 тисяч російських військових.

Цікаво ЗСУ ліквідували вже 18 тисяч російських військових

За добу збили 2 ворожі літаки та вертоліт

У Командуванні Повітряних сил розповіли, що 3 квітня вразили 6 повітряних цілей окупантів.

Поки весь світ співчуває Україні через масові вбивства під Києвом і ще думає, передавати чи ні Україні зброю для захисту неба і найдорожчого, що у нас є – життя, Повітряні сили ЗС України роблять свою справу і нищать ворога у повітрі!,

– мовиться у повідомленні.

Українські зенітні ракетні війська знищили:

2 крилаті ракети,

вертоліт,

2 літаки – Су-34 та Су-35,

вразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

З перехопленого радіообміну загарбників стало відомо, що в літака розгерметизувало кабіну. Ворожі пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

"Винищувачі Повітряних сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах", – підсумували захисники.

Дивіться відео Командування Повітряних сил ЗСУ:

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