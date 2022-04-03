Дані щодо вбитих рашистів ще уточнюють. Адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю ведення бойових дій.

До теми Окупанти послаблюють свої позиції в районі Ізюма та концентрують сили в напрямку Донбасу

Втрати російської армії в Україні

Танки – 644 одиниці;

бойові броньовані машини – 1830;

артилерійські системи – 325;

реактивні системи залпового вогню – 105;

засоби ППО – 54;

літаки – 143;

гелікоптери – 134;

автомобільна техніка – 1259;

кораблі – 7;

цистерни з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;

спеціальна техніка – 24;

пускові установки ОТРК – 4.

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