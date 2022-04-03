Дані щодо вбитих рашистів ще уточнюють. Адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю ведення бойових дій.
До теми Окупанти послаблюють свої позиції в районі Ізюма та концентрують сили в напрямку Донбасу
Втрати російської армії в Україні
- Танки – 644 одиниці;
- бойові броньовані машини – 1830;
- артилерійські системи – 325;
- реактивні системи залпового вогню – 105;
- засоби ППО – 54;
- літаки – 143;
- гелікоптери – 134;
- автомобільна техніка – 1259;
- кораблі – 7;
- цистерни з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
- спеціальна техніка – 24;
- пускові установки ОТРК – 4.
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