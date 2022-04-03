Дані щодо вбитих рашистів ще уточнюють. Адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю ведення бойових дій.

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Втрати російської армії в Україні

  • Танки – 644 одиниці;
  • бойові броньовані машини – 1830;
  • артилерійські системи – 325;
  • реактивні системи залпового вогню – 105;
  • засоби ППО – 54;
  • літаки – 143;
  • гелікоптери – 134;
  • автомобільна техніка – 1259;
  • кораблі – 7;
  • цистерни з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
  • спеціальна техніка – 24;
  • пускові установки ОТРК – 4.

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