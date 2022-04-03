Данные относительно убитых рашистов еще уточняют. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью ведения боевых действий.
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Потери российской армии в Украине
- Танки – 644 единицы;
- боевые бронированные машины – 1830;
- артиллерийские системы – 325;
- реактивные системы залпового огня – 105;
- средства ПВО – 54;
- самолеты – 143;
- вертолеты – 134;
- автомобильная техника – 1259;
- корабли – 7;
- цистерны с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
- специальная техника – 24;
- пусковые установки ОТРК – 4.
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