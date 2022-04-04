Враги понесут потери не только в технике, но и в живой силе. Украинские защитники уже обезвредили около 18 тысяч российских военных.

Интересно ВСУ ликвидировали уже 18 тысяч российских военных

За сутки сбили 2 вражеских самолета и вертолет

В Командовании Воздушных сил рассказали, что 3 апреля поразили 6 воздушных целей оккупантов.

Пока весь мир сочувствует Украине из-за массовых убийств под Киевом и еще думает, передавать ли Украине оружие для защиты неба и самого дорогого, что у нас есть – жизнь, Воздушные силы ВС Украины делают свое дело и уничтожают врага в воздухе!,

– говорится в сообщении.

Украинские зенитные ракетные войска уничтожили:

2 крылатые ракеты,

вертолет,

2 самолета – Су-34 и Су-35,

поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления).

Из перехваченного радиообмена захватчиков стало известно, что самолет разгерметизировал кабину. Вражеские пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова.

"Истребители Воздушных сил продолжают работу в небе, вытесняют врага на определенных направлениях, а также осуществляют прикрытие ударных групп бомбардировочной и штурмовой авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", – подытожили защитники.

Смотрите видео Командование Воздушных сил ВСУ:

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