Однако проукраинские белорусы не хотят воевать против наших военных, потому бегут из своей страны. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Внимание Спецслужбы Беларуси "мотивируют" военных к наступлению, угрожая тюрьмой

"Наша информационная кампания начинает объяснять не только россиянам, но и белорусам, что им эта война не нужна", – отметил он.

Поэтому, согласно данным МВД, сейчас началось массовое бегство мужчин за пределы Беларуси. Они напуганы и деморализованы.

Мужчины боятся, что их скоро могут призвать в армии и потому начинают убегать,

– объяснил Денисенко.

Поэтому белорусский диктатор Александр Лукашенко также боится и понимает, что вводить войска в Украину – плохая идея.