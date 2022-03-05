Об этом говорится в актуальном своде Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ситуация на границе

Военным руководством Республики Беларусь усилена государственная граница с Украиной. По имеющейся информации, с противоположной стороны границы продолжают находиться боеспособные части вооруженных сил Беларуси, находящиеся в готовности перейти к наступлению.

Моральное состояние белорусской армии критическое

Несмотря на готовность идти в наступление, сообщается, что с военнослужащими работают спецслужбы России, которые "мотивируют" личный состав большими тюремными сроками.

Ранее мы уже рассказывали, что моральный дух оккупантов стремительно снижается из-за подготовки ВСУ.

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