Про цей йдеться у актуальному зведені Генерального штабу Збройних Сил України.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ситуація на кордоні

Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено державний кордон з Україною. За наявною інформацією, з протилежної сторони кордону продовжують знаходитись боєздатні частини Збройних Сил Білорусі, що перебувають в готовності перейти до наступу.

Моральний стан білоруської армії критичний

Попри готовність йти в наступ, повідомляється, що з військовослужбовцями працюють спецслужби Росії, які "мотивують" особовий склад великими тюремними термінами.

Раніше ми вже розповідали, що моральний дух окупантів стрімко знижується через підготовку ЗСУ.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші.