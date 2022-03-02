Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. За їхніми даними, ворог має втрати на усіх напрямках.

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Не отримуючи успіхів у просуванні своїх сил, окупанти підступно продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Усе для того, аби залякати цивільне населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними силами чинить опір.

Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ,

– наголосили у Генштабі.

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