Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. По их данным, у врага потери по всем направлениям.

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Не преуспевая в продвижении своих сил, оккупанты коварно продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

Все для того, чтобы запугать гражданское население, которое мужественно бок о бок с Вооруженными силами сопротивляется.

Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск,

– отметили в Генштабе.

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