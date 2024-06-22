Однако вряд ли такие действия белорусского диктатора Александра Лукашенко направлены к другим странам. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Кому Лукашенко пытается что-то доказать

Роман Свитан считает, что Лукашенко пытается что-то показать не для внешних сил. Не для стран Балтии, не для Польши и Украины. Потому что эти армии гораздо мощнее, чем белорусские военные. Возможно, самопровозглашенный президент Беларуси хочет доказать что-то себе.

Возможно, со временем отменит эту проверку. Или ему скажут, что она прошла успешно. На данный момент существенно никто ничего не делает, понимая ничем не спровоцированные приступы этих восприятий действительности. Это проблема Лукашенко, – предположил военный эксперт.

В Беларуси началась проверка войск: главное

В четверг, 20 июня, белорусский пограничный комитет сообщил, что якобы на Житомирщине происходит наращивание военной техники и личного состава.

Беларусь начала внезапную проверку воинских частей к выполнению задач по назначению. Для этого будут задействованы полигоны и участки местности возле границ Украины и Польши. К проверке также привлекут подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.