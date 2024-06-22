Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что Беларусь непрерывно проводит мероприятия по боевой и мобилизационной подготовке еще с апреля 2022 года. И нельзя сказать, что они вообще не достигли никакого результата.
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Есть ли угроза для Украины
Как отметил Грабский, пока нельзя утверждать, что Беларусь способна самостоятельно проводить боевые действия. Однако они осуществляют комплекс мероприятий, чтобы поддерживать определенный уровень боевой готовности и обученности боевого состава.
В марте Беларусь перебрасывала некоторые подразделения под границу с Литвой. То есть такие провокационные мероприятия уже происходили и раньше. Украина знает, как на это реагировать.
Марионеточный режим пробует сделать демонстрацию силы. Цель – отвлечь ресурсы Сил обороны. Это – демонстративные действия, которые вписывают в общую "канву". Но не несут ничего. Никакой угрозы со стороны Беларуси на ближайшую перспективу не существует. Это будет продолжаться до тех пор, пока контингент российских войск снова не зайдет в Беларусь,
– отметил Грабский.
Конечно, не стоит забывать о возможных угрозах по инфильтрации вражеских ДРГ. Но Украина знает, как с этим справляться.
Ситуация в Беларуси: коротко
- Недавно в госпогранкомитете Беларуси жаловались, что в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда ГПСУ якобы увеличилось количество "украинских вооруженных формирований". В частности они где-то увидели подразделения ССО и ГУР МО.
- В Госпогранслужбе Украины отметили, что это хорошо, что пограничный комитет Беларуси видит, что Украина будет защищать свои территории в случае нападений врага. Силы обороны наращивают оборонительные фортификационные сооружения. И никаких провокаций в этом нет.