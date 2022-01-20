В указе Лукашенко также есть сформулированный вопрос, который собираются вынести на референдум. Дословно он звучит так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"
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Решение референдума станет частью конституции
Изменения, которые подразумеваются, являются приложением к указу.
Согласно требованиям избирательного кодекса Беларуси, закрепили обязательную юридическую силу решения, принятого на будущем референдуме.
Также решение должно вступить в силу через 10 дней после того, как его опубликуют официально. Оно станет неотъемлемой частью Конституции.
Что известно о новой Конституции в Беларуси
- В конце декабря 2021 года обнародовали новый проект конституции Беларуси. Там отмечали, что один человек может быть президентом не более чем в течение 2 сроков. Однако предшественник нового главы государства, то есть Александр Лукашенко будет фактически неприкосновенным.
- Президента могут сместить с должности Всебелорусским народным собранием. В частности, если тот будет систематически или грубо нарушать конституцию, совершит госпредательство или другое тяжкое преступление
- Президент, чьи полномочия закончились, сможет стать пожизненным сенатором. Его не смогут привлечь к ответственности за действия, которые он совершал в должности. Таким образом, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сможет в любом случае избежать наказания.
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