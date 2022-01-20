В указі Лукашенка є сформульоване питання, яке збираються винести на референдум. Дослівно воно звучить так: "Чи приймаєте Ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?"

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Рішення референдуму стане частиною конституції

Зміни, які мають на увазі, є додатком до указу.

Відповідно до вимог виборчого кодексу Білорусі, закріпили обов'язкову юридичну силу рішення, прийнятого на майбутньому референдумі.

Також рішення має набути чинності через 10 днів після того, як його опублікують офіційно. Воно стане невід'ємною частиною Конституції.

Що відомо про нову Конституцію в Білорусі

Наприкінці грудня 2021 року оприлюднили новий проєкт конституції Білорусі. Там зазначали, що одна людина може бути президентом не більше, ніж протягом 2 термінів. Однак попередник нового глави держави, тобто Олександр Лукашенко, буде фактично недоторканним.

Президента можуть змістити з посади Всебілоруськими народними зборами. Зокрема, якщо той систематично або грубо порушуватиме конституцію, вчинить держзраду чи інший важкий злочин

Президент, чиї повноваження закінчились, зможе стати довічним сенатором. Його не зможуть притягнути до відповідальності за дії, які він вчиняв на посаді. Таким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зможе у будь-якому випадку уникнути покарання.

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