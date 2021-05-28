Беларусь готова к переговорам в любой момент. Такую позицию высказал Александр Гурьянов, первый заместитель главы белорусского МИД.
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В ведомстве похвастались, что в свое время вели достаточно активную работу с украинской стороной по расчистке барьеров во взаимной торговле.
Почему-то сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться,
– подчеркнул Гурьянов.
И заверил, что его страна готова вернуться к режиму свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит меры по их продукции.
"Эти меры де-факто были направлены на то, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", – жалуются в белорусском МИД.
Что этому предшествовало
Накануне Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Говорится, в частности, о:
- кондитерских изделиях, шоколаде, соках и пиве;
- плитах ДСП и ДВП, обоях, туалетной бумаге;
- кирпиче, керамической плитке, ампулах;
- сельхозтехнике для сеяния, стиральных машинах и мебели.
Перед этим Украина прекратила прямое авиасообщение с Беларусью, а впоследствии закрыла небо для белорусских самолетов. Все из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержания Протасевича.