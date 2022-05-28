Именно с территории Беларуси было совершено одно из наступлений на Украину в первый день войны. Ведь оттуда так и далеко до Киева и других областных центров Украины. Впоследствии, когда российская армия потерпела поражение в битве за Киев, отступала она тоже через территорию Беларуси. Инфраструктура страны активно используется в войне против Украины – из местных аэродромов постоянно вылетают самолеты для бомбардировки, а также производятся запуски ракет.

Важно Оккупанты пошли в активное наступление на Донецком направлении

Угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси остается и дальше. Это отметили и в Генштабе ВСУ. Там сообщили, что в район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Он способен уязвлять цели на расстоянии до 500 километров.

Важно! Россия почти дошла до порогового уровня использования "Искандеров" , находившихся на вооружении. Следовательно, вынуждена доставать запасы старого советского вооружения, которое является более затратным в использовании и менее надежным и точным.

Город Лунинец – в 60 километрах от границы с Украиной. Оттуда в Киев – около 400 километров, а в Ровно – около 200 километров.

Белорусские маневры

Беларусь делает все возможное, чтобы сдерживать значительную часть украинской армии на Волынском и Полесском направлениях. Ведь тогда этих украинских военных нельзя будет опрокинуть на линию фронта на Донбассе для подкрепления украинских позиций.

Есть две причины, – военный эксперт объяснил маневры войск Беларуси на границе с Украиной

Пока там за последние сутки отмечено, что белорусские военные продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Указанная группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины.

Также в Беларуси активно идет подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Пока же в Беларуси продолжаются активные военные учения. Задействованы полигоны в южных областях (на границе с Украиной) и на востоке Беларуси (приграничные с Польшей регионы).

Смотрите видео о том, сколько белорусских военных на границе с Украиной