МиГ-31К – дальний и скоростной ракетоноситель-перехватчик. У россиян есть не менее 4 самолетов такого класса. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Почему россияне перебросили самолеты в Беларусь

В настоящее время МиГ-31К перебазирован в район Беларуси. Однако с военной точки зрения, акцентирует летчик-инструктор, переброска из России – это неправильные действия. Дело в том, что даже сейчас определенные системы поражения, которые есть у Украины, могут их достать.

По словам Свитана, дальность "Кинжалов" составляет 2000 километров, поэтому этими машинами россияне могли работать с того же Энгельса под Саратовом. Оттуда в основном взлетают Ту-95 и Ту-160 с ракетами Х-101 и Х-555. Правда, они отстреливаются преимущественно над морем, поскольку часть ракет падает не запустившись.

Будь я командиром полка, наоборот переправил бы их куда-то ближе к Уралу. Это скоростной самолет, развивающий более двух махов. Ему достаточно нескольких десятков минут, чтобы с точки слета с глубины России начать работать "Кинжалами" по Украине,

– отмечает Роман Свитан.

Скорее всего, считает он, россияне просто хотели напугать Европу этими самолетами и "Кинжалами". Кроме того, это может быть своеобразная игра в поддавки режиму Лукашенко, чтобы он обслуживал эти самолеты у себя на аэропортах.

Какую угрозу несут МиГ-31К и "Кинжалы"

Несмотря на это, отмечает Свитан, приуменьшать опасность не стоит. Безусловно, есть проблемы, связанные с этими носителями.

Взлетело три самолета – это три ракеты с полутонными боеголовками, которые могут нанести большой урон. Скорость большая, ракета имеет аэробалистическую траекторию, ее практически невозможно перехватить системами, которые у нас есть,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Так, добавляет он, на определенной дальности и высоте IRIS-T и NASAMS, возможно, смогут перехватить их, но это очень узкий параметр. Следовательно, большинство территории нашей страны беззащитно перед этими ракетами.

Сколько времени нужно ракете, чтобы добраться до Украины

Как отмечает Свитан, чтобы достичь украинского города, ракете "Кинжал" нужно:

несколько минут, если она запущена из Белоруссии;

десятки минут, если она запущена из Каспийского моря.

Все зависит от самолета. Он может разогнаться до наибольшей скорости на высоте 10 000 километров, сбросить ракету, которая уже имеет определенную скорость и высоту, и дальше она уже работает в своем режиме. Скорость ракеты может достигать около 4 – 6 махов на нисходящей траектории,

– утверждает Свитан.

Украину охватила воздушная тревога

Приблизительно в 14:38 на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Уже через час начались отбои. Как отмечает летчик-инструктор, это говорит о том, что истребители не несли "Кинжалов".

Мы видим взлет – включается тревога – определяется, что у самолета нет "Кинжала" – тревога выключается. Это может занять даже 15 – 20 минут в зависимости от работы нашей разведки и систем обнаружения,

– отмечает военный эксперт.

Полковник запаса ВСУ отмечает: даже если наши силы ПВО сбивают 80% ракет, это не значит, что они испаряются в воздухе.

"Эта ракета вместе с противоракетой падает на землю. Нередко такого рода падение вызывает еще больше последствий, чем сама ракета, которая шла к цели. Проблема воздушной тревоги никуда не девается", – пояснил он.

Свитан призвал всех граждан Украины не пренебрегать сигналом воздушной тревоги. В случае опасности необходимо немедленно пройти в укрытие.

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