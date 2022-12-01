МіГ-31К – дальній та швидкісний ракетоносій-перехоплювач. У росіян є щонайменше 4 літаки такого класу. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Чому росіяни перекинули літаки до Білорусі

Наразі МіГ-31К перебазовані в район Білорусі. Однак з військової точки зору, акцентує льотчик-інструктор, перекидання з Росії – це неправильні дії. Річ у тому, що навіть зараз певні системи ураження, які є в України, можуть їх дістати.

За словами Світана, дальність "Кинджалів" становить 2000 кілометрів, тому цими машинами росіяни могли працювати з того ж таки Енгельса під Саратовом. Звідти в основному злітають Ту-95 і Ту-160 із ракетами Х-101 та Х-555. Щоправда, вони відстрілюються переважно над морем, оскільки частина ракет падає не запустившись.

Якби я був командиром полку, навпаки переправив би їх кудись ближче до Уралу. Це швидкісний літак, який розвиває понад два махи. Йому достатньо кількох десятків хвилин, щоб з точки зльоту з глибини Росії почати працювати "Кинджалами" по Україні,

– відзначає Роман Світан.

Найімовірніше, вважає він, росіяни просто хотіли налякати Європу цими літаками та "Кинджалами". Крім того, це може бути своєрідна гра у піддавки режиму Лукашенка, щоб він обслуговував ці літаки у себе на летовищах.

Яку загрозу несуть МіГ-31К та "Кинджали"

Попри це, наголошує Світан, применшувати небезпеку не варто. Безумовно, є проблеми, пов'язані з цими носіями.

Злетіло три літаки – це три ракети з напівтонними боєголовками, які можуть завдати великої шкоди. Швидкість велика, ракета має аеробалістичну траєкторію, її практично неможливо перехопити тими системами, які у нас є,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Так, додає він, на певній дальності та висоті IRIS-T та NASAMS, можливо, зможуть їх перехопити, але це дуже вузький параметр. Відтак більшість території нашої країни беззахисна перед цими ракетами.

Скільки часу потрібно ракеті, аби дістатися України

Як відзначає Світан, щоб досягти українського міста ракеті "Кинджал" потрібно:

кілька хвилин, якщо вона запущена з Білорусії;

десятки хвилин, якщо вона запущена з Каспійського моря.

Все залежить від літака. Він може розігнатися до максимальної швидкості на висоті допустимо 10 000 кілометрів, скинути ракету, котра вже має певну швидкість і висоту, і далі вона вже працює у власному режимі. Швидкість ракети може досягати близько 4 – 6 махів на низхідній траєкторії,

– стверджує Світан.

Україну охопила повітряна тривога

Приблизно о 14.38 на території всієї України було оголошено повітряну тривогу. Вже за годину почалися відбої. Як зазначає льотчик-інструктор, це говорить про те, що винищувачі не несли "Кинджалів".

Ми бачимо зліт – вмикається тривога – визначається, що літак не має "Кинджала" – тривога вимикається. Це може зайняти навіть 15 – 20 хвилин, залежно від роботи нашої розвідки та систем виявлення,

– зауважує військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ наголошує: навіть якщо наші сили ППО збивають 80% ракет, це не означає, що вони зникають в повітрі.

"Ця ракета разом із протиракетою падає на землю. Нерідко такого роду падіння викликає ще більше наслідків, ніж сама ракета, яка йшла до цілі. Проблема повітряної тривоги нікуди не зникає", – пояснив він.

Світан закликав усіх громадян України не нехтувати сигналом повітряної тривоги. У разі небезпеки необхідно негайно пройти в укриття.

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