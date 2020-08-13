Кандидат в президенты на выборах Беларуси Анна Конопацкая считает, что наряду с мирными протестами в Беларуси свою деятельность разворачивают "прокремлевские титушки". Они втираются в доверие оппозиционно настроенной молодежи.

Об этом Анна Конопацкая рассказала в эфире телеканала 1+1. Она отметила: продолжающиеся в Беларуси протесты следует различать.

Актуально Лукашенко должен уйти, пока не поздно, – интервью с белорусской писательницей

В Беларуси проходит ситуация, похожая на крымско-донецкий сценарий. Многие понимают, что пророссийские титушки в Беларуси создают хаос, они втягивают в свою противоправную деятельность оппозиционно настроенную молодежь,

– высказалась она.

По словам политика, в Беларуси протестуют две категории:

Есть мирные протесты , на которые выходят граждане. К примеру, символом этих протестов стали женщины. Они выходят против выборов, которые стали сплошным беззаконием.

, на которые выходят граждане. К примеру, символом этих протестов стали женщины. Они выходят против выборов, которые стали сплошным беззаконием. А есть протесты, по словам Конопацкой, которые курируются действиями "околороссийских, прокремлевских, олигархических структур и за их деньги".

Также Конопацька отмечает, что люди выходят на улицы белорусских городов против власти, установившейся диктатуры.

"У нас авторитарная диктатура, у нас решение принимает один человек. Люди выходят против беззакония. Но, к сожалению, не звучат призывы к возрождению сознания белорусов, восстановлению государственности, независимости", – подчеркнула Конопацкая.

Протесты в Беларуси: коротко