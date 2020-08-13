В Беларуси прокремлевские титушки разворачивают крымско-донецкий сценарий, – оппозиционер
Кандидат в президенты на выборах Беларуси Анна Конопацкая считает, что наряду с мирными протестами в Беларуси свою деятельность разворачивают "прокремлевские титушки". Они втираются в доверие оппозиционно настроенной молодежи.
Об этом Анна Конопацкая рассказала в эфире телеканала 1+1. Она отметила: продолжающиеся в Беларуси протесты следует различать.
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В Беларуси проходит ситуация, похожая на крымско-донецкий сценарий. Многие понимают, что пророссийские титушки в Беларуси создают хаос, они втягивают в свою противоправную деятельность оппозиционно настроенную молодежь,
– высказалась она.
По словам политика, в Беларуси протестуют две категории:
- Есть мирные протесты, на которые выходят граждане. К примеру, символом этих протестов стали женщины. Они выходят против выборов, которые стали сплошным беззаконием.
- А есть протесты, по словам Конопацкой, которые курируются действиями "околороссийских, прокремлевских, олигархических структур и за их деньги".
Также Конопацька отмечает, что люди выходят на улицы белорусских городов против власти, установившейся диктатуры.
"У нас авторитарная диктатура, у нас решение принимает один человек. Люди выходят против беззакония. Но, к сожалению, не звучат призывы к возрождению сознания белорусов, восстановлению государственности, независимости", – подчеркнула Конопацкая.
Протесты в Беларуси: коротко
- Масштабные протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. На них победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они говорят, что выборы были полностью сфальсифицированы. Эти слова подтверждают и независимые наблюдатели.
- Следовательно, уже несколько дней подряд белорусы выходят на улицы с требованием провести новые выборы без участия в них Лукашенко.
- Во время мирных акций протеста, происходящих по всем городам Беларуси, силовики жестоко бьют и задерживают людей. При этом в стычках с ними используют свето-шумовые гранаты, дубинки, стреляют резиновыми, а иногда и боевыми патронами.
- Следовательно, в больницах находятся сотни пострадавших, официальные власти сообщают об одной жертве. Впрочем, СМИ предполагают, что жертв может быть больше, минимум – 4.