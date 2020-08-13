Кандидатка у президенти на виборах Білорусі Анна Конопацька вважає, що поряд із мирними протестами в Білорусі свою діяльність розвертають "прокремлівські тітушки". Вони втираються в довіру опозиційно налаштованій молоді.

Про це Анна Конопацька розповіла в ефірі телеканалу 1+1. Вона зауважила: протести, що тривають у Білорусі, слід розрізняти.

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У Білорусі проходить ситуація, що схожа на кримсько-донецький сценарій. Багато хто розуміє, що проросійські тітушки в Білорусі творять хаос, вони втягують у свою протиправну діяльність опозиційно налаштовану молодь,

– висловилася вона.

За словами політикині, у Білорусі протестують дві категорії:

Є мирні протести, на які виходять громадяни. Приміром, символом цих протестів стали жінки. Вони виходять проти виборів, що стали суцільним беззаконням.

на які виходять громадяни. Приміром, символом цих протестів стали жінки. Вони виходять проти виборів, що стали суцільним беззаконням. А є протести, які за словами Конопацької, куруються діями "навколоросійських, прокремлівських, олігархічних структур і за їхні гроші".

Також Конопацька наголошує, що люди виходять на вулиці білоруських міст проти влади, диктатури, яка встановилася.

"У нас авторитарна диктатура, у нас рішення ухвалює одна людина. Люди виходять проти беззаконня. Але, на жаль, не звучать заклики до відродження свідомості білорусів, відновлення державності, незалежності", – наголосила Конопацька.

Протести у Білорусі: коротко