У Білорусі прокремлівські тітушки розвертають кримсько-донецький сценарій, – опозиціонерка
Кандидатка у президенти на виборах Білорусі Анна Конопацька вважає, що поряд із мирними протестами в Білорусі свою діяльність розвертають "прокремлівські тітушки". Вони втираються в довіру опозиційно налаштованій молоді.
Про це Анна Конопацька розповіла в ефірі телеканалу 1+1. Вона зауважила: протести, що тривають у Білорусі, слід розрізняти.
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У Білорусі проходить ситуація, що схожа на кримсько-донецький сценарій. Багато хто розуміє, що проросійські тітушки в Білорусі творять хаос, вони втягують у свою протиправну діяльність опозиційно налаштовану молодь,
– висловилася вона.
За словами політикині, у Білорусі протестують дві категорії:
- Є мирні протести, на які виходять громадяни. Приміром, символом цих протестів стали жінки. Вони виходять проти виборів, що стали суцільним беззаконням.
- А є протести, які за словами Конопацької, куруються діями "навколоросійських, прокремлівських, олігархічних структур і за їхні гроші".
Також Конопацька наголошує, що люди виходять на вулиці білоруських міст проти влади, диктатури, яка встановилася.
"У нас авторитарна диктатура, у нас рішення ухвалює одна людина. Люди виходять проти беззаконня. Але, на жаль, не звучать заклики до відродження свідомості білорусів, відновлення державності, незалежності", – наголосила Конопацька.
Протести у Білорусі: коротко
- Масштабні протести у Білорусі спалахнули ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. На них перемогу здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим не згодні, вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифіковані. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.
- Відтак, вже кілька днів поспіль білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові вибори без участі в них Лукашенка.
- Під час мирних акцій протесту, що відбуваються по всіх містах Білорусі, силовики жорстоко б’ють та затримують людей. При цьому у сутичках з ними використовують світло-шумові гранати, кийки, стріляють гумовими, а подекуди й бойовими патронами.
- Відтак, у лікарнях перебувають сотні постраждалих, офіційна влада повідомляє про одну жертву. Втім, ЗМІ припускають, що жертв може бути більше, щонайменше, – 4.