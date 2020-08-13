Сьогодні шостий день з початку мирних протестів в містах Білорусі проти результатів виборів і насильства з боку влади. Далі – текст російською.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, в интервью Белорусской службе Радио Свобода рассказывает о своем отношении к нынешней политической ситуации в стране.

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– По-моему, власть объявила войну своему народу. Я вижу, как на глазах общество радикализируется. Потому что то, как ведет себя ОМОН, мы даже не могли себе представить... Мы видели, как это происходило в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда беременную женщину избивают, задержанных душат коленями – как то, против чего восстало темнокожее население Америки.

И сегодня просто хватают людей, хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное – люди абсолютно мирные. Вчера [на акции протеста] была акция солидарности женщин, которые просили: мы хотим знать правду о выборах, не убивайте наших мужчин. У них было только два требования. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда начали расходиться, когда их стало поменьше, на них напал ОМОН. Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия...

– Люди уверены, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской?

– Абсолютно уверены. И я знаю, откуда идет эта уверенность. Никто вокруг себя не видит тех, кто бы любил Лукашенко, тех, кто отстаивает его, как отстаивал раньше. И как после всего того, что происходит на наших улицах, можно верить в этого человека?!

Ходят слухи (сказал Анатолий Лебедько, вероятно, у него есть проверенные данные) о том, что много российского ОМОНа. Так что кто это будет любить? Кто это может любить? К тому же белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никого бить. А тут почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН у нас, – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер. Это как-то нереально. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей.

Свои люди не хотят бить своих людей. А тут происходит что-то нереальное...

– Как вы оцениваете отъезд Светланы Тихановской из Беларуси в Литву?

– Я согласна с мнением многих, что Тихановская сделала свое дело. Она была и остается символом жажды перемен, жажды новой жизни, жажды честности, самопожертвования для народа и своего мужа. В конце концов, человек не всесилен. Она сделала, что могла. Ничего плохого о ней сказать не могу. Теперь уже пусть мужчины выйдут на первый план. Вот уже Комитет национального спасения, должна уже собраться элита, общество должно вступить в борьбу, а не только три эти маленькие женщины.

Все трое прекрасны, каждая по-своему – и Вероника Цепкало, и Мария Колесникова, и Светлана Тихановская. Мария все еще на посту. Но если нужно приносить в жертву детей – а я знаю, как наши органы могут действовать и запугивать, – то неудивительно, что две женщины, Светлана и Вероника, сошли на какое-то время с дистанции. Но я думаю, они вернутся.

– Что бы вы хотели сказать тем людям, которые вышли на акции протеста и, может быть, еще выйдут?

– Я им благодарна за то, что они сохранили наше достоинство. Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Я просто хочу сказать, что нам надо быть организованнее и что борьба найдет и лидеров. А то все решили, что эти девушки [сами] все сделают. И очень плохо, что вокруг них не было команды.

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– А что бы вы хотели сказать Александру Лукашенко?

– ...Я хотела б сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!.." Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови, – сказала в интервью Белорусской службе Радио Свобода писательница Светлана Алексиевич.

Полный текст интревью читайте на Радые Свабода

Автор: Юрий Дракохруст