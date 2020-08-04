Белорусская оппозиция создаст доску позора для членов избирательных комиссий, которые будут фальсифицировать президентские выборы. Такое решение приняли, чтобы лишить фальсификаторов виз в ЕС.

Соответствующая доска будет размещена на специальном сайте. Об этом рассказал бывший кандидат в президенты Беларуси Виталий Цепкало в интервью НВ.

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"Все члены территориальных избирательных комиссий, которые фальсифицируют выборы, попадут на эту доску. Для всех важны визы – мы живем рядом с тремя странами ЕС. Я уже с депутатами Европарламента поговорил. Мы формируем списки всех членов территориальных избирательных комиссий и их вывешиваем, пусть белорусский народ знает учителей, завучей, директоров, которые занимаются фальсификацией", – заявил Цепкало.

Кто такой Виталий Цепкало?

Белорусский общественный деятель, дипломат и предприниматель. Намеревался баллотироваться на пост президента, но ЦИК отказала ему из-за того, что якобы из 160 тысяч его подписных листов были действительными лишь 75 тысяч. Жена Цепкало входит в оппозиционную коалицию во главе со Светланой Тихановской.

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