Білоруська опозиція створить дошку ганьби для членів виборчих комісій, які будуть фальсифікувати президентські вибори. Таке рішення прийняли, аби позбавити фальсифікаторів віз до ЄС.

Відповідна дошка буде розміщена на спеціальному сайті. Про це розповів колишній кандидат в президенти Білорусі Віталій Цепкало в інтерв'ю НВ.

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"Всі члени територіальних виборчих комісій, які фальсифікують вибори, потраплять на цю дошку. Для всіх важливі візи — ми живемо поруч з трьома країнами ЄС. Я вже з депутатами Європарламенту поговорив. Ми формуємо списки всіх членів територіальних виборчих комісій і їх вивішуємо, нехай білоруський народ знає вчителів, завучів, директорів, які займаються фальсифікацією", – заявив Цепкало.

Хто такий Віталій Цепкало? Білоруський громадський діяч, дипломат і підприємець. Мав намір балотуватись на пост президента, але ЦВК відмовила йому через те, що нібито із 160 тисяч його підписних листів були дійсними лише 75 тисяч. Дружина Цепкала входить до опозиційної коаліції на чолі зі Світланою Тихановською.

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