Белорусская оппозиция заявила о создании "комитета национального спасения". Основной его задачей будет признание Евросоюзом победы Светланы Тихановской на выборах президента.

О создании "комитета национального спасения" объявил один из лидеров белорусской оппозиции Валерий Цепкало, сообщает издание Kyky.org.

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Цепкало сразу заявил, что предложит войти в этот "комитет" кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской. Хотя она сейчас уехала в Литву.

Такое решение кандидатки он объяснил давлением белорусских властей. Мол, на Тихановскую давили из-за ее мужа, который сейчас арестован в Беларуси.

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