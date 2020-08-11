В Беларуси создают "комитет национального спасения": что это и для чего
Белорусская оппозиция заявила о создании "комитета национального спасения". Основной его задачей будет признание Евросоюзом победы Светланы Тихановской на выборах президента.
О создании "комитета национального спасения" объявил один из лидеров белорусской оппозиции Валерий Цепкало, сообщает издание Kyky.org.
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Цепкало сразу заявил, что предложит войти в этот "комитет" кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской. Хотя она сейчас уехала в Литву.
Такое решение кандидатки он объяснил давлением белорусских властей. Мол, на Тихановскую давили из-за ее мужа, который сейчас арестован в Беларуси.
Протесты в Беларуси: коротко
- Они продолжались на протяжении всей предвыборной кампании, однако с особой силой вспыхнули после президентских выборов. Все из-за того, что большинство граждан не верит в подлинность их результатов.
- В СМИ много писали о примерах массовых фальсификаций на избирательных участках. Поэтому белорусы уверены: победу должна была получить "технический" оппозиционер Светлана Тихановская.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- Зато сама Светлана Тихановская уехала в Литву. Она намекнула на то, что ее могли пугать. Впоследствии она призвала протестующих "сдать оружие" и идти домой.