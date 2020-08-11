Білоруська опозиція заявила про створення "комітету національного порятунку". Основним його завданням буде визнання Євросоюзом перемоги Світлани Тихановської на виборах президента.

Про створення "комітету національного порятунку" оголосив один з лідерів білоруської опозиції Валерій Цепкало, повідомляє видання Kyky.org.

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Цепкало одразу заявив, що запропонує увійти до цього "комітету" кандидатці в президенти Білорусі Світлані Тихановській. Хоча вона зараз виїхала в Литву.

Таке рішення кандидатки він пояснив тиском білоруської влади. Мовляв, на Тихановську тиснули через її чоловіка, який нині заарештований у Білорусі.

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