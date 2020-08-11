У Білорусі створюють "комітет національного порятунку": що це й для чого
Білоруська опозиція заявила про створення "комітету національного порятунку". Основним його завданням буде визнання Євросоюзом перемоги Світлани Тихановської на виборах президента.
Про створення "комітету національного порятунку" оголосив один з лідерів білоруської опозиції Валерій Цепкало, повідомляє видання Kyky.org.
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Цепкало одразу заявив, що запропонує увійти до цього "комітету" кандидатці в президенти Білорусі Світлані Тихановській. Хоча вона зараз виїхала в Литву.
Таке рішення кандидатки він пояснив тиском білоруської влади. Мовляв, на Тихановську тиснули через її чоловіка, який нині заарештований у Білорусі.
Протести в Білорусі: коротко
- Вони тривали впродовж усієї передвиборчої кампанії, втім з особливою силою спалахнули після президентських виборів. Усе через те, що більшість громадян не вірить у справжність їхніх результатів.
- У ЗМІ багато писали про приклади масових фальсифікацій на виборчих дільницях. Тож білоруси певні: перемогу мала отримати "технічна" опозиціонерка Світлана Тихановська.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Натомість сама Світлана Тихановська виїхала в Литву. Вона натякнула на те, що її могли залякувати. Згодом вона закликала протестувальників "здати зброю" і йти додому.