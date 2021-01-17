На Белорусской атомной электростанции 17 января срочно отключили первый энергоблок. Все из-за того, что после тестирования систем и оборудования сработала система защиты генератора.

После открытия АЭС это уже не первый случай. Об этом сообщает Министерство энергетики Беларуси.

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Детали инцидента

Первый энергоблок АЭС отключили из-за того, что сработала система защиты генератора. Это произошло во время опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.

Обратите внимание! В ведомстве заверили, что радиационный фон в районе станции остается в норме.

Заметим, что ранее на Белорусской АЭС произошла авария. Тогда никто не пострадал.

Что известно об аварии на Белорусской АЭС

9 ноября на атомной станции в Островке произошла авария . АЭС расположена всего в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса.

. АЭС расположена всего в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса. На станции взорвались трансформаторы напряжения. Следовательно, турбина первого энергоблока пошла на полную ревизию. Поэтому АЭС пока перестала вырабатывать энергию.

Следовательно, турбина первого энергоблока пошла на полную ревизию. Поэтому АЭС пока перестала вырабатывать энергию. Первую белорусскую АЭС в Островке Гродненской области строили в течение 10 лет. Генеральным подрядчиком была компания "Атомстройэкспорт", что относится к российскому "Росатому".

В то же время Литва выступала против открытия этой электростанции. Накануне открытия Белорусской АЭС власти Литвы раздавали своим жителям более 2 миллионов таблеток йода на случай аварии.