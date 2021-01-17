Сработала система защиты: в Беларуси срочно отключили первый энергоблок АЭС
На Белорусской атомной электростанции 17 января срочно отключили первый энергоблок. Все из-за того, что после тестирования систем и оборудования сработала система защиты генератора.
После открытия АЭС это уже не первый случай. Об этом сообщает Министерство энергетики Беларуси.
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Детали инцидента
Первый энергоблок АЭС отключили из-за того, что сработала система защиты генератора. Это произошло во время опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.
Заметим, что ранее на Белорусской АЭС произошла авария. Тогда никто не пострадал.
Что известно об аварии на Белорусской АЭС
- 9 ноября на атомной станции в Островке произошла авария. АЭС расположена всего в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса.
- На станции взорвались трансформаторы напряжения. Следовательно, турбина первого энергоблока пошла на полную ревизию. Поэтому АЭС пока перестала вырабатывать энергию.
- Первую белорусскую АЭС в Островке Гродненской области строили в течение 10 лет. Генеральным подрядчиком была компания "Атомстройэкспорт", что относится к российскому "Росатому".
В то же время Литва выступала против открытия этой электростанции. Накануне открытия Белорусской АЭС власти Литвы раздавали своим жителям более 2 миллионов таблеток йода на случай аварии.
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