На Білоруській атомній електростанції 17 січня терміново відключили перший енергоблок. Все через те, що після тестування систем та обладнання спрацювала система захисту генератора.

Після відкриття АЕС це вже не перший випадок. Про це повідомляє Міністерство енергетики Білорусі.

Важливо Аварія на БелАЕС: перший енергоблок увімкнули до енергосистеми Білорусі

Деталі інциденту

Перший енергоблок АЕС відключили через те, що спрацювала система захисту генератора. Це відбулося під час дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку, у межах якого проводиться тестування систем та обладнання.

Зверніть увагу! У відомстві запевнили, що радіаційний фон у районі станції залишається в нормі.

Зауважимо, що раніше на білоруській АЕС сталась аварія. Тоді ніхто не постраждав.

Що відомо про аварію на білоруській АЕС

9 листопада на атомній станції в Острівці сталася аварія. АЕС розташована лише за 50 кілометрів від столиці Литви Вільнюса.

АЕС розташована лише за 50 кілометрів від столиці Литви Вільнюса. На станції вибухнули трансформатори напруги. Відтак турбіна першого енергоблоку пішла на повну ревізію. Тому АЕС поки перестала виробляти енергію.

Відтак турбіна першого енергоблоку пішла на повну ревізію. Тому АЕС поки перестала виробляти енергію. Першу білоруську АЕС в Острівці Гродненської області будували протягом 10 років. Генеральним підрядником була компанія "Атомстройекспорт", що належить до російського "Росатома".

Водночас Литва виступала проти відкриття цієї електростанції. Напередодні відкриття білоруської АЕС влада Литви роздавала своїм жителям понад 2 мільйони таблеток йоду на випадок аварії.