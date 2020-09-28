АЕС в Білорусі: Литва роздасть своїм жителям понад 2 мільйони таблеток йоду на випадок аварії
У жовтні жителям Вільнюса роздадуть понад 2 мільйони таблеток йоду. Таке рішення місцева влада мотивує тим, що людські організми мають бути готовими до можливої аварії на Білоруській атомній електростанції.
Спершу таблетки йоду передадуть у найбільші мережі аптек міста, а вже вони мають пропорційно розділити препарат між усіма місцевими аптеками. Про це повідомляє Литовське національне радіо і телебачення.
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Згодом місцева влада поширить інформаційні листівки та оголосить дату, з якої люди можуть безкоштовно брати таблетки.
Акція стартує у Вільнюсі, а пізніше пошириться на території Литви, які розташовані поблизу кордону з Білоруссю. Загалом МОЗ Литви виділив 4 мільйони таблеток йоду для 16 муніципалітетів за 100 кілометрів від АЕС у Білорусі.
Місцева влада може на власний розсуд або відразу роздати таблетки населенню, або зберігати йод в аптеках. У випадку ядерного вибуху необхідно забезпечити їхнє швидке розповсюдження між людьми.
Що відомо про АЕС у Білорусі
- Островецьку АЕС будують у Гродненській області вже 10 років. Вона розташована за 25 кілометрів від кордону з Литвою та за 60 кілометрів до Вільнюса.
- Запуск першого реактора Островецької АЕС тривалий час відкладають.
- Країни Балтії категорично проти запуску реактора, доки Білорусь не вирішить проблеми безпеки АЕС.
- Литва, Латвія та Естонія домовилися про бойкот електроенергії з Білорусі. Країни вже попередили про це офіційний Мінськ. Однак у столиці Білорусі критику безпеки АЕС відкидають.