У жовтні жителям Вільнюса роздадуть понад 2 мільйони таблеток йоду. Таке рішення місцева влада мотивує тим, що людські організми мають бути готовими до можливої аварії на Білоруській атомній електростанції.

Спершу таблетки йоду передадуть у найбільші мережі аптек міста, а вже вони мають пропорційно розділити препарат між усіма місцевими аптеками. Про це повідомляє Литовське національне радіо і телебачення.

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Згодом місцева влада поширить інформаційні листівки та оголосить дату, з якої люди можуть безкоштовно брати таблетки.

Акція стартує у Вільнюсі, а пізніше пошириться на території Литви, які розташовані поблизу кордону з Білоруссю. Загалом МОЗ Литви виділив 4 мільйони таблеток йоду для 16 муніципалітетів за 100 кілометрів від АЕС у Білорусі.

Місцева влада може на власний розсуд або відразу роздати таблетки населенню, або зберігати йод в аптеках. У випадку ядерного вибуху необхідно забезпечити їхнє швидке розповсюдження між людьми.

Що відомо про АЕС у Білорусі