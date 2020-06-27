Прилади одразу декільох країн зафіксували у червні незначне перевищення рівня радіоактивних речовин. Сталося це на півночі Європи поблизу кордону з Росією.

На початку червня про незначне перевищення норми радіаційного фону повідомили у Норвегії. За інформацією влади країни, незначне перевищення рівня радіоактивних речовин спостерігалося недалеко від кордону з російським Кольским півостровом, передає The Barents Observer.

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У середині червня у Фінляндії і Швеції виявили декілька хімічних елементів, серед них: радіонукліди кобальту, рутенію і цезію.

У Національний інститут здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів припустили, що радіоактивні речовини з'явилися в повітрі після пошкодження паливного елемента на АЕС.

Увага! Кількість ізотопів настільки мала, що не загрожує навколишньому середовищу та здоров'ю людей.

Де зафіксували перевищення норми радіаційного фону

Ймовірне джерело ізотопів, виявлених 22-23 червня було розташоване у районі, що включає Балтійське море, країни півночі Європи, а також частина заходу Росії в районі Санкт-Петербурга.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

Росія заперечує свою причетність

У Росгідрометі повідомили, що не виявили перевищення рівня радіоактивних частинок в районі Балтійського моря. Там відзначили, що потужність дози гамма-випромінювання на станціях у море відповідає нормі. А на Ленінградській і Кольської АЕС "пригод не зафіксували". Сумарні викиди на станціях по всьому ізотопів не перевищили контрольних значень.