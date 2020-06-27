На кордоні з Росією зафіксували підвищений рівень радіації: РФ все заперечує
Прилади одразу декільох країн зафіксували у червні незначне перевищення рівня радіоактивних речовин. Сталося це на півночі Європи поблизу кордону з Росією.
На початку червня про незначне перевищення норми радіаційного фону повідомили у Норвегії. За інформацією влади країни, незначне перевищення рівня радіоактивних речовин спостерігалося недалеко від кордону з російським Кольским півостровом, передає The Barents Observer.
Важливо Російська рота безпілотників похизувались кадрами з Донбасу: фотодокази
У середині червня у Фінляндії і Швеції виявили декілька хімічних елементів, серед них: радіонукліди кобальту, рутенію і цезію.
У Національний інститут здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів припустили, що радіоактивні речовини з'явилися в повітрі після пошкодження паливного елемента на АЕС.
Де зафіксували перевищення норми радіаційного фону
Ймовірне джерело ізотопів, виявлених 22-23 червня було розташоване у районі, що включає Балтійське море, країни півночі Європи, а також частина заходу Росії в районі Санкт-Петербурга.
Росія заперечує свою причетність
У Росгідрометі повідомили, що не виявили перевищення рівня радіоактивних частинок в районі Балтійського моря. Там відзначили, що потужність дози гамма-випромінювання на станціях у море відповідає нормі. А на Ленінградській і Кольської АЕС "пригод не зафіксували". Сумарні викиди на станціях по всьому ізотопів не перевищили контрольних значень.