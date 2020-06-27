На границе с Россией зафиксировали повышенный уровень радиации: РФ все отрицает
Приборы сразу нескольких стран зафиксировали в июне незначительное превышение уровня радиоактивных веществ. Произошло это на севере Европы вблизи границы с Россией.
В начале июня о незначительном превышении нормы радиационного фона сообщили в Норвегии. По информации властей страны, незначительное превышение уровня радиоактивных веществ наблюдалось недалеко от границы с российским Кольским полуостровом, передает The Barents Observer.
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В середине июня в Финляндии и Швеции обнаружили несколько химических элементов, среди них: радионуклиды кобальта, рутения и цезия.
В Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов предположили, что радиоактивные вещества появились в воздухе после повреждения топливного элемента на АЭС.
Где зафиксировали превышение нормы радиационного фона
Вероятный источник изотопов, обнаруженных 22-23 июня, был расположен в районе, включающем Балтийское море, страны севера Европы, а также часть Запада России в районе Санкт-Петербурга.
Россия отрицает свою причастность
В Росгидромете сообщили, что не обнаружили превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря. Там отметили, что мощность дозы гамма-излучения на станциях в море соответствует норме. А на Ленинградской и Кольской АЭС "происшествий не зафиксировали". Суммарные выбросы на станциях изотопов не превысили контрольных значений.