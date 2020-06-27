Приборы сразу нескольких стран зафиксировали в июне незначительное превышение уровня радиоактивных веществ. Произошло это на севере Европы вблизи границы с Россией.

В начале июня о незначительном превышении нормы радиационного фона сообщили в Норвегии. По информации властей страны, незначительное превышение уровня радиоактивных веществ наблюдалось недалеко от границы с российским Кольским полуостровом, передает The Barents Observer.

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В середине июня в Финляндии и Швеции обнаружили несколько химических элементов, среди них: радионуклиды кобальта, рутения и цезия.

В Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов предположили, что радиоактивные вещества появились в воздухе после повреждения топливного элемента на АЭС.

Внимание! Количество изотопов настолько мало, что не угрожает окружающей среде и здоровью людей.

Где зафиксировали превышение нормы радиационного фона

Вероятный источник изотопов, обнаруженных 22-23 июня, был расположен в районе, включающем Балтийское море, страны севера Европы, а также часть Запада России в районе Санкт-Петербурга.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

Россия отрицает свою причастность

В Росгидромете сообщили, что не обнаружили превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря. Там отметили, что мощность дозы гамма-излучения на станциях в море соответствует норме. А на Ленинградской и Кольской АЭС "происшествий не зафиксировали". Суммарные выбросы на станциях изотопов не превысили контрольных значений.