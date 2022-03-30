Белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько сообщил в сети об очередном перемещение российской военной техники на территории Беларуси.

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Военная техника России в Беларуси у границы с Украиной

Утром 30 марта колонна военных автобусов ПАЗ вооруженных сил России с отметкой V следовала из Речицы в направлении Калинковичей, что в Гомельской области, по трассе М10.

Также утром заметили несколько колонн маркированных российских "КамАЗов": 6 из них свернули с трассы R31 в сторону Калинковичей, еще 6 – двигались из Калинковичей в сторону Речицы по трассе М10. Также несколько колонн "КамАЗов" с отметкой V направлялись в направлении Калинковичей по трассе М10.

Колонна российской техники с отметками V двигалась из Речицы в сторону Гомеля по трассе М10. В ней было по меньшей мере 8 "Точка-У", несколько БТР-82А, примерно 9 грузовиков "КамАЗ", автомобиль связи и кран.

Российская техника в Беларуси: смотрите видео

Также заметили большую колонну, которая состояла из примерно 50 грузовиков "КамАЗ", бензовозов и "Уралов" вооруженных сил государства-агрессора с отметкой V, которая ехала по трассе М1, затем свернула на трассу М4 в сторону Минска.

Колонна российской техники двигалась в сторону Минска / Коллаж MotolkoHelp

В то же время по трассе Р-148 от Ельска в направлении Лельчиц двигалась колонна из более 10 единиц техники с отметками V. в ее состав входили грузовики "КамАЗ" с емкостями для воды, грузовики "Урал". На многих авто были сосновые ветки.

С трассы М8 на трассу М10 в сторону Речицы направлялась колонна российской военной техники с буквами V и российскими флагами. В ней были бронеавтомобили "Тигр", грузовики "КамАЗ" и "Урал", бензовозы и медицинские автомобили.

Еще одна колонна техники россиян: смотрите видео

Кроме того, утром 30 марта в Новобелицком районе Гомеля заметили колонну БМД-4М, БТР-М и БТР-Д С Р со знаками V Воздушно-десантных войск России.

Техника государства-агрессора возле Гомеля: смотрите видео

Перемещение российской техники по территории Беларуси продолжилось и днем. В частности, большую колонну из более 12 грузовиков "Урал" без опознавательных знаков заметили на трассе М10. Транспорт направлялся в сторону Речицы. Машины имели российские номера.

В обед российская техника продолжила двигаться по Беларуси: смотрите видео

Другая колонна российской техники двигалась из Бобруйска в сторону Минска по трассе М5. В ней было 14 "Камазов" и бензовоз, они имели отметки V.

Еще одна колонна, которая направляется в сторону Минска: смотрите видео

Также в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека прибыли примерно 7 медицинских автобусов ПАЗ. Мотолько уточнил, что в этот центр регулярно привозят российских бойцов.