Білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько повідомив у мережі про чергове переміщення російської військової техніки на території Білорусі.

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Військова техніка Росії в Білорусі біля кордону з Україною

Вранці 30 березня колона військових автобусів ПАЗ збройних сил Росі з позначкою V прямувала з Річиці в напрямку Калинковичів, що в Гомельській області, трасою М10.

Також вранці помітили кілька колон маркованих російських "КамАЗів": 6 з них звернули з траси R31 у сторону Калинковичів, ще 6 – рухалися з Калинковичів у сторону Річиці трасою М10. Також декілька колон "КамАЗів" з позначкою V прямували у напрямку Калинковичів трасою М10.

Колона російської техніки з позначками V рухалася з Річиці у сторону Гомеля трасою М10. У ній було щонайменше 8 "Точка-У", кілька БТР-82а, приблизно 9 вантажівок "КамАЗ", автомобіль зв'язку та кран.

Російська техніка у Білорусі: дивіться відео

Також помітили велику колону, яка складалася з приблизно 50 вантажівок "КамАЗ", бензовозів та "Уралів" збройних сил держави-агресорки з позначкою V, яка їхала трасою М1, потім звернула на трасу М4 у сторону Мінська.



Колона російської техніки рухалася у сторону Мінська / Колаж MotolkoHelp

Водночас трасою Р-148 від Єльська у напрямку Лельчиць рухалася колона з понад 10 одиниць техніки з позначками V. До її складу входили вантажівки "КамАЗ" з місткостями для води, вантажівки "Урал". На багатьох авто були соснові гілки.

З траси М8 на трасу М10 у сторону Річиці прямувала колона російської військової техніки з літерами V і російськими прапорами. У ній були бронеавтомобілі "Тигр", вантажівки "КамАЗ" і "Урал", бензовози та медичні автомобілі.

Ще одна колона техніки росіян: дивіться відео

Крім того, вранці 30 березня в Новобілицькому районі Гомеля помітили колону БМД-4М, БТР-МД і БТР-Д ЗС РФ зі знаками V повітрянодесантних військ Росії.

Техніка держави-агресорки біля Гомеля: дивіться відео

Переміщення російської техніки територією Білорусі продовжилося і вдень. Зокрема, велику колону з понад 12 вантажівок "Урал" без розпізнавальних знаків помітили на трасі М10. Транспорт прямував у сторону у бік Річиці. Машини мали російські номери.

В обід російська техніка продовжила рухатися Білоруссю: дивіться відео

Інша колона російської техніки рухалася з Бобруйська у сторону Мінська трасою М5. У ній було 14 "КамАЗів" та бензовоз, вони мали позначки V.

Ще одна колона, яка прямує у сторону Мінська: дивіться відео

Також до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибули приблизно 7 медичних автобусів ПАЗ. Мотолько уточнив, що до цього центру регулярно привозять російських бійців.