За принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь якобы проголосовало 4 440 813 граждан. Это 82,86% от общего числа людей, принявших участие в голосовании.

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Что дает эта "реформа":

Важнейшая из поправок – закрепление в проекте Конституции статуса Всебелорусских народных сборов, который существует с 1996 года, но все это время не имеет нормативной основы своей деятельности.

Также поправки предполагают, что человек не может занимать президентский пост в Беларуси более чем два срока, но эта норма начнет действовать после вступления в должность новоизбранного главы государства. То есть после нынешней каденции самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко гипотетически сможет править с 2025 года еще 10 лет .

. Интересно, что для экс-президентов Беларуси в проекте Конституции заложили особые гарантии безопасности. Бывших глав государств нельзя преследовать за действия, совершенные ими во время исполнения обязанностей . Более того, им гарантируют место делегата ВНР и пожизненное членство в Совете Республики.

. Более того, им гарантируют место делегата ВНР и пожизненное членство в Совете Республики. Никто, кроме Александра Лукашенко, не может занимать несколько должностей одновременно. Лукашенко имеет право оставаться и президентом, и председателем собрания.

А вот новым кандидатам в президенты не так повезло. Они должны последние 20 лет прожить в Беларуси и не иметь вида на жительство за рубежом. Это лишает шанса на баллотирование многих оппозиционеров, покинувших страну из-за угрозы репрессий.

И снова ядерный вопрос

Также в проекте новой Конституции нет указания о том, что Беларусь стремится к нейтралитету и имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной. Хоть в старой Конституции страны это указано.